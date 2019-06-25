Найвищий рівень пожежної небезпеки оголосили по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. В Україні найближчі кілька днів переважатиме найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За прогнозом Укргідрометцентру, 25-27 червня в Україні, крім західних та більшості районів Житомирської області, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.
По Києву та Київській області 25-27 червня, як зазначається, також утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 25 червня по Україні 34 градуси тепла.