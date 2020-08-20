Самый высокий флагшток Украины установили в столице

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76596 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100854 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125088 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106445 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126330 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100976 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101836 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103824 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101891 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101490 просмотра

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Самый высокий флагшток Украины установили в столице

Самый высокий флагшток Украины установили в столице

Киев  •  УНН

 • 30850 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Киеве в четверг был установлен самый высокий флагшток в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА.

"Сегодня заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп вместе с директором Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Сергеем Мартынчуком проинспектировали, как выглядит самый высокий флагшток Украины", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил Мартынчук, украинский флагшток имеет все шансы занять почетное место среди самых высоких флагштоков мира.

"Сегодня рад сообщить вам, что проект по установке самого высокого флагштока в Украине, который реализовывался мэром Виталием Кличко - реализован. Уверен, что Украинский флагшток займет почетное место среди самых высоких флагштоков мира", - подчеркнул он.

Так, высота флагштока, который состоит из 9 металлических опор, достигает почти 90 метров, а размер сине-желтого флага - 16 на 24 метра.

Напомним, ранее УНН получил в распоряжение план мероприятий по подготовке и празднованию в городе Киеве Дня Государственного Флага Украины и 29-й годовщины Независимости Украины, утвержденный накануне, 17 августа, Киевским городским головой.

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