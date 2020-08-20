Самый высокий флагшток Украины установили в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Киеве в четверг был установлен самый высокий флагшток в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА.
"Сегодня заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп вместе с директором Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Сергеем Мартынчуком проинспектировали, как выглядит самый высокий флагшток Украины", - сообщили в пресс-службе.
Как отметил Мартынчук, украинский флагшток имеет все шансы занять почетное место среди самых высоких флагштоков мира.
"Сегодня рад сообщить вам, что проект по установке самого высокого флагштока в Украине, который реализовывался мэром Виталием Кличко - реализован. Уверен, что Украинский флагшток займет почетное место среди самых высоких флагштоков мира", - подчеркнул он.
Так, высота флагштока, который состоит из 9 металлических опор, достигает почти 90 метров, а размер сине-желтого флага - 16 на 24 метра.
Напомним, ранее УНН получил в распоряжение план мероприятий по подготовке и празднованию в городе Киеве Дня Государственного Флага Украины и 29-й годовщины Независимости Украины, утвержденный накануне, 17 августа, Киевским городским головой.