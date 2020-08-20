Найвищий флагшток України встановили у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Києві в четвер було встановлено найвищий флагшток в Україні, передає УНН з посиланням на пресслужбу Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА.
“Сьогодні заступник голови КМДА Вячеслав Непоп разом з директором Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Сергієм Мартинчуком проінспектували, як виглядає найвищий флагшток України”, — повідомили в пресслужбі.
Як зазначив Мартинчук, український флагшток має всі шанси заняти почесне місце серед найвищих флагштоків світу.
“Сьогодні радий повідомити вам, що проект зі встановлення найвищого флагштоку в Україні, який реалізовувався міським головою Віталієм Кличко — реалізовано. Впевнений, що Український флагшток займе почесне місце серед найвищих флагштоків світу”, — підкреслив він.
Так, висота флагштоку, який складається із 9 металевих опор, сягає майже 90 метрів, а розмір синьо-жовтого стягу - 16 на 24 метра.
Нагадаємо, раніше УНН отримав у розпорядження план заходів з підготовки та відзначення у місті Києві Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці Незалежності України, затверджений напередодні, 17 серпня, Київським міським головою.