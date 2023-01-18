Искренние соболезнования семьям: в ООН отреагировали на трагедию в Броварах, где погибло руководство МВД

Цитата

“Я чрезвычайно опечалена трагической гибелью министра внутренних дел Украины, его первого заместителя Евгения Енина и государственного секретаря МВД Юрия Лубковича. Сегодня утром в Броварах под Киевом также погибли и пострадали другие чиновники и местные жители, среди которых — дети.

От имени Организации Объединенных Наций выражаю свои искренние соболезнования семьям пострадавших, правительству и гражданам Украины”, – говорится в заявлении.

Дополнение

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. Сейчас известно о 17 погибших. ГСЧС сообщает, что среди жертв 4 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было бы отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.

СБУ открыла производство, выделила три версии.