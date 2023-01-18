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Найщиріші співчуття родинам: в ООН відреагували на трагедію у Броварах, де загинуло керівництво МВС

Київ • УНН

 • 513319 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Організація Об’єднаних Націй висловлює щирі співчуття родинам загиблих і постраждалих в авіакатастрофі, яка сталася у Броварах, що на Київщині. Відповідну заяву зробила постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун, передає УНН.

Найщиріші співчуття родинам: в ООН відреагували на трагедію у Броварах, де загинуло керівництво МВС

Цитата

“Я надзвичайно засмучена трагічною загибеллю міністра внутрішніх справ України, його першого заступника Євгенія Єніна та державного секретаря МВС Юрія Лубковича. Сьогодні вранці в Броварах під Києвом також загинули та постраждали інші урядовці та місцеві жителі, серед яких — діти.

Від імені Організації Об’єднаних Націй висловлюю свої найщиріші співчуття родинам постраждалих, уряду та громадянам України”, – йдеться у заяві.

Доповнення

18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу. Наразі відомо про 17 загиблих. ДСНС повідомляє, що серед жертв 4 дітей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво МВС мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з “гарячих” точок, де ведуться бойові дії.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.

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