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Самая результативная игра в НБА: Михайлюк установил три персональных рекорда в игре с "Бостоном"

Киев • УНН

 • 13066 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Ведущий баскетболист Украины Святослав Михайлюк помог "Детройт Пистонс" получить гостевую победу над одним из лидером Восточной конференции НБА "Бостон Селтикс", передает корреспондент УНН.

Самая результативная игра в НБА: Михайлюк установил три персональных рекорда в игре с "Бостоном"

Михайлюк вышел со скамейки запасных в игру и первые его броски были мимо цели. Однако во второй 12-минутке он реализовал дальнюю попытку с заступом и одновременно заработанным фолом на себя от лидера "кельтов" Джейлена Брауна. Впоследствии уроженец Черкасс забил 3-очковый.

В третьем отрезке наш земляк сначала попал еще дважды из-за дальней дуги, а также осуществил попадание со своей половины площадки с сиреной о завершении третьей четверти.

В итоге наш соотечественник сыграл 29 минут, набрал 21 очко (1/1 двухочковых, 5/8 трехочковых, 4/5 штрафных) сделал 5 результативных пасов и 1 подбор при 1 фоле.

Примечательно, что предыдущий рекорд результативности Михайлюка в НБА составлял 15 очков. Также он повторил рекорд карьеры по расистами, и обновил по реализованной количеством трехочковых.

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