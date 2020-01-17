Найрезультативніша гра в НБА: Михайлюк встановив три персональні рекорди у грі з "Бостоном"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Провідний баскетболіст України Святослав Михайлюк допоміг "Детройт Пістонс" здобути гостьову звитягу над одним із лідером Східної конференції НБА "Бостон Селтікс", передає кореспондент УНН.
Михайлюк вийшов з лави запасних у гру і перші його кидки були повз цілі. Проте у другій 12-хвилинці він реалізував дальню спробу з заступом та одночасно заробленим фолом на собі від лідера “кельтів” Джейлена Брауна. Згодом уродженець Черкас забив 3-очковий.
У третьому відрізку наш земляк спочатку поцілив ще двічі з-за дальньої дуги, а також здійснив влучання зі своєї половини майданчику із сиреною про завершення третьої чверті.
У підсумку наш співвітчизник відіграв 29 хвилин, набрав 21 очко (1/1 двоочкових, 5/8 триочкових, 4/5 штрафних) зробив 5 результативних пасів та 1 підбирання при 1 фолі.
Примітно, що попередній рекорд результативності Михайлюка в НБА становив 15 очок. Також він повторив рекорд кар’єри за расистами, і оновив за реалізованою кількістю триочкових.