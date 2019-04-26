Самый позитивный опыт в мире имеют латиноамериканцы - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Согласно новым глобальному опросу, что был проведен исследователями из Gallup Global Emotions Report, жители Парагвая имеют наиболее положительный опыт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Ежегодный отчет Gallup Global Emotions Report содержит ответы людей про их положительные и отрицательные эмоции. Опрошенным ставили следующие вопросы: “Много ли вы улыбались или смеялись вчера?”, “К вам относились с уважением?”, Пытаясь получить представление о ежедневном опыт людей.
Так, в топ-5 стран с самым позитивным опытом, кроме Парагвая, вошли Панама, Гватемала, Мексика и Сальвадор. Опросы утверждает, что это является отражением латиноамериканской культурной тенденции — “сосредотачиваться на позитиве жизни”.
Добавим, что в противоположную пятерку — наиболее негативный опыт — вошли страны, которые находились или находятся в состоянии войны или военного конфликта Чад, Нигер, Сьерра-Леоне, Ирак и Иран. Чад имеет самый высокий балл по критерию негативного опыта. Более семи из 10 жителей сообщили, что у них были проблемы с покупкой еды в определенные моменты прошлого года. 61% людей в стране заявили, что чувствовали физическую боль.
Эта африканская страна страдает из-за неразвитости инфраструктуры и внутреннего конфликт, в то время как состояние здоровья и социальные условия проигрывают по сравнению даже с другими странами региона.
Также, исследование показало, что стресс все больше охватывает мир. Люди во всем мире становятся все более разъяренными, напряженными и обеспокоенными.
С 150 тысяч человек, опрошенных в более чем 140 странах, треть сообщила, что испытывала стресс, а по крайней мере один из пяти — чувствовал грусть или гнев.
Несмотря на высокий балл Чада относительно негативных эмоций, оказалось, что жизнь в США и Греции более полное стрессом, чем в этой африканской стране. Греция является лидером среди “стрессовых стран” — 59% опрошенных греков заявили, что пережили стресс накануне опроса. Около 55% опрошенных взрослых американцев также заявили, что пережили стресс перед опросом.
Напомним, что в рейтинге самых счастливых стран мира Украина заняла 133 место в World Happiness Report 2018.