Самый позитивный опыт в мире имеют латиноамериканцы - опрос

Ежегодный отчет Gallup Global Emotions Report содержит ответы людей про их положительные и отрицательные эмоции. Опрошенным ставили следующие вопросы: “Много ли вы улыбались или смеялись вчера?”, “К вам относились с уважением?”, Пытаясь получить представление о ежедневном опыт людей.

Так, в топ-5 стран с самым позитивным опытом, кроме Парагвая, вошли Панама, Гватемала, Мексика и Сальвадор. Опросы утверждает, что это является отражением латиноамериканской культурной тенденции — “сосредотачиваться на позитиве жизни”.

Добавим, что в противоположную пятерку — наиболее негативный опыт — вошли страны, которые находились или находятся в состоянии войны или военного конфликта Чад, Нигер, Сьерра-Леоне, Ирак и Иран. Чад имеет самый высокий балл по критерию негативного опыта. Более семи из 10 жителей сообщили, что у них были проблемы с покупкой еды в определенные моменты прошлого года. 61% людей в стране заявили, что чувствовали физическую боль.

Эта африканская страна страдает из-за неразвитости инфраструктуры и внутреннего конфликт, в то время как состояние здоровья и социальные условия проигрывают по сравнению даже с другими странами региона.

Также, исследование показало, что стресс все больше охватывает мир. Люди во всем мире становятся все более разъяренными, напряженными и обеспокоенными.

С 150 тысяч человек, опрошенных в более чем 140 странах, треть сообщила, что испытывала стресс, а по крайней мере один из пяти — чувствовал грусть или гнев.

Несмотря на высокий балл Чада относительно негативных эмоций, оказалось, что жизнь в США и Греции более полное стрессом, чем в этой африканской стране. Греция является лидером среди “стрессовых стран” — 59% опрошенных греков заявили, что пережили стресс накануне опроса. Около 55% опрошенных взрослых американцев также заявили, что пережили стресс перед опросом.

Напомним, что в рейтинге самых счастливых стран мира Украина заняла 133 место в World Happiness Report 2018.