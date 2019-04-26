Найпозитивніший досвід у світі мають латиноамериканці — опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Згідно з новим глобальним опитуванням проведеним Gallup Global Emotions Report, жителі Парагваю мають найбільш позитивний досвід. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Щорічний звіт Gallup Global Emotions Report містить відповіді людей про їхні позитивні та негативні емоції. Опитаним ставили такі запитання: “Чи багато ви посміхалися чи сміялися вчора?”, “До вас ставилися з повагою?”, намагаючись отримати уявлення про щоденний досвід людей.
Так, до топ-5 країн з найбільш позитивним досвідом, окрім Парагваю, увійшли Панама, Гватемала, Мексика та Сальвадор. Опитування стверджує, що це є відбитком латиноамериканської культурної тенденції — “зосереджуватися на позитиві життя”.
Додамо, що до протилежної п’ятірки — найбільш негативним досвідом, увійшли країни, які знаходились або знаходяться у стані війни чи військового конфлікту: Чад, Нігер, Сьєрра-Леоне, Ірак та Іран. Чад має найвищий бал за негативний досвід. Понад сім з 10 жителів повідомили, що в них були труднощі з купівлею їжі у певні моменти минулого року. 61% людей у країні заявили, що відчували фізичний біль.
Ця африканська країна страждає через нерозвиненість інфраструктури та внутрішній конфлікт, в той час як стан здоров’я та соціальні умови програють у порівнянні навіть з іншими країнами регіону.
Також, дослідження виявило, що стрес дедалі більше охоплює світ. Люди в усьому світі стають дедалі більш розлюченими, напруженими й стурбованими.
З 150 тисяч людей, опитаних у більш ніж 140 країнах, третина повідомила, що зазнавала стресу, а принаймні один з п’яти — відчував смуток чи гнів.
Попри високий бал Чаду щодо негативних емоцій, виявилося, що життя в США та Греції більш сповнене стресом, ніж в цій африканській країні. Греція є лідером серед “стресових країн” — 59% опитаних греків заявили, що пережили стрес напередодні опитування. Близько 55% опитаних дорослих американців також заявили, що пережили стрес перед опитуванням.
Нагадаємо, що в цьогорічному рейтингу найщасливіших країн світу Україна посіла 133 сходинку в World Happiness Report 2018.