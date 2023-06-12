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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Самые масштабные в истории: в Германии стартуют учения авиации НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. В понедельник, 12 июня, в Германии стартуют учения воздушных сил НАТО Air Defender 23, которые станут самыми масштабными учениями авиации Альянса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24 и Bloomberg.

Самые масштабные в истории: в Германии стартуют учения авиации НАТО

Детали

В учениях НАТО примут участие 10 тысяч военных. Это представители 25 стран-партнеров Альянса. Также около 250 самолетов, в том числе истребители F-35 воздушных сил США и Нидерландов и разведывательные самолеты AWACS, а также транспортные самолеты ВВС Японии.

Учения пройдут на четырех локациях Германии, а также по одной в Нидерландах и Чехии. Тренировки будут продолжаться до 23 июня.

Районы учений будут использоваться до четырех часов в день в разное время и в это время будут закрыты для гражданских воздушных транспортных средств. Коммерческие рейсы, которые пролетают через воздушное пространство Германии будут менять свои маршруты, а также будут задерживаться.

В ходе маневров планируют проверить способность военно-воздушных сил НАТО реагировать на кризисные ситуации в Европе на фоне усиления напряженности в отношениях с россией, пишет Bloomberg.

Как сообщает France 24, генерал-лейтенант ВВС Германии Инго Герхарц заявил журналистам, что "Air Defender 23" был задуман в 2018 году, частично как ответ на оккупацию россией Крыма.

Также посол США в Германии Эми Гутманн сказала, что учения продемонстрируют "ловкость и скорость наших союзных сил" и имеют целью послать сообщение странам, включая россию.

Дополнение

3 июня в Таллинне начались учения в Балтийском море Baltops 23, в которых принимают участие 50 боевых кораблей НАТО. На учениях отработают взаимодействие сухопутные, воздушные и военно-морские силы 20 стран,

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