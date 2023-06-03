50 кораблі НАТО беруть участь у навчаннях в Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У суботу у Таллінні розпочалися навчання в Балтійському морі Baltops 23, у яких беруть участь 50 бойових кораблів НАТО. На навчаннях відпрацюють взаємодію сухопутні, повітряні та військово-морські сили 20 країн, повідомляє ERR.ee, пише УНН.
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"Ми проводимо ці навчання, щоб зміцнити довіру між силами НАТО, щоб забезпечити хорошу співпрацю та оперативні можливості, щоб, коли ми опинимося у бойовій ситуації, могли б об'єднати наші сили та діяти як єдине ціле", - пояснив віцеадмірал Томас Іші, командувач 6-м флотом США.
Деталі
Загалом у навчаннях Baltops беруть участь близько 6000 військовослужбовців військово-морських, сухопутних та повітряних сил. Протягом двох тижнів союзники відпрацюють протичовнову та протиповітряну оборону, знешкодження боєприпасів та медико-рятувальні операції, передає "Актуальна камера" (ETV).
Естонія готувалася до навчань приблизно три роки. Командувач ВМС Естонії комодор Юрі Саска сказав, що такої кількості кораблів у Таллінні ніколи раніше не було.
"У 2016 році учасників було трохи менше, тобто тільки морська піхота та їхні кораблі. Але ще ніколи не було такого, щоб усі кораблі розпочинали навчання з Таллінна", - сказав Саска.
Доповнення
Найбільшим кораблем, що прибув до Таллінна, є Mount Whitney, який належить 6-му флоту США і звідки здійснюється керування всією операцією.
У навчаннях беруть участь два кораблі ВМС Естонії, а ВПС Естонії також координують навчання зі своїми союзниками.
Навчання завершаться 16 червня у Німеччині.