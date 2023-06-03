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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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50 кораблей НАТО участвуют в учениях в Эстонии

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. В субботу в Таллинне начались учения в Балтийском море Baltops 23, в которых принимают участие 50 боевых кораблей НАТО. На учениях отработают взаимодействие сухопутные, воздушные и военно-морские силы 20 стран, сообщает ERR.ee, пишет УНН.

50 кораблей НАТО участвуют в учениях в Эстонии

Цитата 

"Мы проводим эти учения, чтобы укрепить доверие между силами НАТО, чтобы обеспечить хорошее сотрудничество и оперативные возможности, чтобы, когда мы окажемся в боевой ситуации, могли бы объединить наши силы и действовать как единое целое", - пояснил вице-адмирал Томас Иши, командующий 6-м флотом США.

Детали 

Всего в учениях Baltops  принимают участие около 6000 военнослужащих военно-морских, сухопутных и воздушных сил. В течение двух недель союзники отработают противолодочную и противовоздушную оборону, обезвреживание боеприпасов и медико-спасательные операции, передает "Актуальная камера" (ETV).

Эстония готовилась к учениям примерно три года. Командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска сказал, что такого количества кораблей в Таллинне никогда раньше не было.

"В 2016 году участников было немного меньше, то есть только морская пехота и их корабли. Но еще никогда не было такого, чтобы все корабли начинали учения из Таллинна", - сказал Саска.

Дополнение

Самым большим кораблем, прибывшим в Таллинн, является Mount Whitney, который принадлежит 6-му флоту США и откуда осуществляется управление всей операцией.

В учениях участвуют два корабля ВМС Эстонии, а ВВС Эстонии также координируют учения со своими союзниками.

Учения завершатся 16 июня в Германии.

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