50 кораблей НАТО участвуют в учениях в Эстонии

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"Мы проводим эти учения, чтобы укрепить доверие между силами НАТО, чтобы обеспечить хорошее сотрудничество и оперативные возможности, чтобы, когда мы окажемся в боевой ситуации, могли бы объединить наши силы и действовать как единое целое", - пояснил вице-адмирал Томас Иши, командующий 6-м флотом США.

Детали

Всего в учениях Baltops принимают участие около 6000 военнослужащих военно-морских, сухопутных и воздушных сил. В течение двух недель союзники отработают противолодочную и противовоздушную оборону, обезвреживание боеприпасов и медико-спасательные операции, передает "Актуальная камера" (ETV).

Эстония готовилась к учениям примерно три года. Командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска сказал, что такого количества кораблей в Таллинне никогда раньше не было.

"В 2016 году участников было немного меньше, то есть только морская пехота и их корабли. Но еще никогда не было такого, чтобы все корабли начинали учения из Таллинна", - сказал Саска.

Дополнение

Самым большим кораблем, прибывшим в Таллинн, является Mount Whitney, который принадлежит 6-му флоту США и откуда осуществляется управление всей операцией.

В учениях участвуют два корабля ВМС Эстонии, а ВВС Эстонии также координируют учения со своими союзниками.

Учения завершатся 16 июня в Германии.