Наймасштабніші в історії: у Німеччині стартують навчання авіації НАТО
Київ • УНН
Деталі
У навчаннях НАТО візьмуть участь 10 тисяч військових. Це представники 25 країн-партнерів Альянсу. Також близько 250 літаків, в тому числі винищувачі F-35 повітряних сил США і Нідерландів і розвідувальні літаки AWACS, а також транспортні літаки ВПС Японії.
Навчання пройдуть на чотирьох локаціях Німеччини, а також по одній в Нідерландах і Чехії. Тренування будуть тривати до 23 червня.
Райони навчань будуть використовуватися до чотирьох годин на день в різний час і в цей час будуть закриті для цивільних повітряних транспортних засобів. Комерційні рейси, які пролітають через повітряний простір Німеччини будуть змінювати свої маршрути, а також будуть затримуватись.
В ході маневрів планують перевірити здатність військово-повітряних сил НАТО реагувати на кризові ситуації в Європі на тлі посилення напруженості у відносинах з росією, пише Bloomberg.
Як повідомляє France 24 , генерал-лейтенант ВПС Німеччини Інго Герхарц заявив журналістам, що "Air Defender 23" був задуманий у 2018 році, частково як відповідь на окупацію росією Криму.
Також посол США в Німеччині Емі Гутманн сказала, що навчання продемонструє "спритність і швидкість наших союзних сил" і має на меті надіслати відповідний меседж країнам, включаючи росію.
Доповнення
3 червня у Таллінні розпочалися навчання в Балтійському морі Baltops 23, у яких беруть участь 50 бойових кораблів НАТО. На навчаннях відпрацьовують взаємодію сухопутні, повітряні та військово-морські сили 20 країн.