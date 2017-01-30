Самые красивые девушки мира - фоторепортаж с конкурса "Мисс Вселенная"

Новоизбранная Мисс Вселенная из Франции уже пятый год осваивает стоматологическую хирургию. Однако кроме стоматологии, она увлекается экстремальными видами спорта, в частности прыжками с парашюта, банджи-джамбингом и дельтапланеризмом. К тому же, девушка любит готовить блюда французской кухни и путешествовать.

Первой вице-мисс Вселенной выбрали конкурсантку от Гаити Ракель Пелисье, второй вице-мисс стала представительница Колумбии Андреа Товар.

Отметим, Украину на конкурсе представляла 19-летняя Алена Сподинюк.

Как сообщал УНН, представительница Франции победила в этом конкурсе впервые с 1953 года.