Самые красивые девушки мира - фоторепортаж с конкурса "Мисс Вселенная"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. На Филиппинах прошел конкурс "Мисс Вселенная". Титул самой красивой женщины 2016 г. получила стоматолог из Франции Ирис Миттенар. УНН предлагает посмотреть, какими были претендентки каждой из стран и сама победительница.
Новоизбранная Мисс Вселенная из Франции уже пятый год осваивает стоматологическую хирургию. Однако кроме стоматологии, она увлекается экстремальными видами спорта, в частности прыжками с парашюта, банджи-джамбингом и дельтапланеризмом. К тому же, девушка любит готовить блюда французской кухни и путешествовать.
Первой вице-мисс Вселенной выбрали конкурсантку от Гаити Ракель Пелисье, второй вице-мисс стала представительница Колумбии Андреа Товар.
Отметим, Украину на конкурсе представляла 19-летняя Алена Сподинюк.
Как сообщал УНН, представительница Франции победила в этом конкурсе впервые с 1953 года.