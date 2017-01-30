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Найкрасивіші дівчата світу - фоторепортаж з конкурсу “Міс Всесвіт”

Найкрасивіші дівчата світу - фоторепортаж з конкурсу “Міс Всесвіт”

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. На Філіппінах пройшов конкурс “Міс Всесвіт”. Титул найкрасивішої жінки 2016 року отримала стоматолог із Франції Ірис Миттенар. УНН пропонує подивитися, якими були претендентки кожної із країн та сама переможниця.

Новобрана Міс Всесвіт із Франції вже п’ятий рік опановує стоматологічну хірургію. Однак окрім стоматології, вона захоплюється екстремальними видами спорту, зокрема стрибками з парашута, банджі-джамбінгом і дельтапланеризмом. До того ж, дівчина любить готувати страви французької кухні і подорожувати.

Першою віце-міс Всесвіту було обрано конкурсантку від Гаїті Ракель Пелісьє, другою віце-міс стала представниця Колумбії Андреа Товар.

Зазначимо, Україну на конкурсі представляла 19-річна Альона Сподинюк.

Як повідомляв УНН, представниця Франції перемогла у цьому конкурсі вперше з 1953 року.

Українські Національні Новини

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