Лучший результат сезона в мире: украинская атлетка выиграла соревнования в Германии

Геращенко с первой попытки преодолела 1,99 метров, тем самым улучшив личный рекорд и выполнив олимпийский норматив в Токио-2020. После этого наша атлетка попробовала свои силы на высоте 2,01 м, однако пока преодолеть и их не удалось.

В секторе для прыжков в высоту выступала также Юлия Чумаченко. С результатом 1,92 м она стала третьей.



Прыгун в высоту Андрей Проценко преодолел 2,18 м с третьей попытки и замкнул тройку призеров. Наш Дмитрий Никитин занял десятое место (2,14 м).



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Также добавим, что на дистанции 400 метров с барьерами соревновались две украинки, однако бежали они в разных забегах. Елена Колесниченко стала третьей в финале А (57,22 с), а Мария Миколенко выиграла финал В с результатом 56,83 с.