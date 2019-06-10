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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105950 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134454 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143181 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129391 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129960 просмотра

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6 марта, 07:39 • 131181 просмотра

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Лучший результат сезона в мире: украинская атлетка выиграла соревнования в Германии

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Прыгунья в высоту Ирина Геращенко, победив на соревнованиях в Релингени, возглавила мировой топ-лист сезона по прыжкам в высоту, передает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Геращенко с первой попытки преодолела 1,99 метров, тем самым улучшив личный рекорд и выполнив олимпийский норматив в Токио-2020. После этого наша атлетка попробовала свои силы на высоте 2,01 м, однако пока преодолеть и их не удалось.
В секторе для прыжков в высоту выступала также Юлия Чумаченко. С результатом 1,92 м она стала третьей.

Прыгун в высоту Андрей Проценко преодолел 2,18 м с третьей попытки и замкнул тройку призеров. Наш Дмитрий Никитин занял десятое место (2,14 м).

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Также добавим, что на дистанции 400 метров с барьерами соревновались две украинки, однако бежали они в разных забегах. Елена Колесниченко стала третьей в финале А (57,22 с), а Мария Миколенко выиграла финал В с результатом 56,83 с.

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