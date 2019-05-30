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Збірна України з легкої атлетики оголосила склад на Європейські ігри

Збірна України з легкої атлетики оголосила склад на Європейські ігри

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Виконавчий комітет ФЛАУ затвердив склад збірної України з легкої атлетики, яка 22-29 червня в Мінську (Білорусь) візьме участь в Європейських іграх за програмою "Динамічна легка атлетика", повідомляє УНН з посиланням на сайт ФЛАУ.

До жіночого складу увійшли 11-ть спортсменок:

Христина Стуй (100 м), Анна Плотіціна (100 м з бар’єрами) Яна Качур (гонка переслідування на 200 м), Тетяна Мельник (змішана естафета 4×400 м), Анна Рижикова (змішана естафета 4×400 м), Аліна Логвиненко (змішана естафета 4×400 м), Наталя Прищепа (гонка переслідування на 600 м), Ольга Ляхова (гонка переслідування на 600 м), Марина Бех-Романчук (стрибки в довжину), Христина Гришутіна (стрибки в довжину), Анна Гацько-Федусова (метання списа).

Чоловіки: Сергій Смелик (100 м), Артем Шаматрін (110 м з бар’єрами), Богдан Чорномаз (110 м з бар’єрами), Олексій Поздняков (змішана естафета 4×400 м), Данило Даниленко (змішана естафета 4×400 м), Станіслав Сеник (гонка переслідування на 400 м), Євген Гуцол (гонка переслідування на 800 м), Олег Миронець (гонка переслідування на 800 м), Андрій Проценко (стрибки у висоту), Дмитро Дем’янюк (стрибки у висоту).

Зауважимо, що на Європейських іграх легкоатлети розіграють 10 комплектів медалей, включаючи 3 комплекти в змішаному естафетному бігу.

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