Сборная Украины по легкой атлетике объявила состав на Европейские игры

К женскому состав вошли 11-ть спортсменок:

Кристина Стуй (100 м), Анна Плотицина (100 м с барьерами), Яна Качур (гонка преследования на 200 м), Татьяна Мельник (смешанная эстафета 4×400 м), Анна Рыжикова (смешанная эстафета 4×400 м), Алина Логвиненко (смешанная эстафета 4×400 м), Наталья Прищепа (гонка преследования на 600 м), Ольга Ляхова (гонка преследования на 600 м), Марина Бех-Романчук (прыжки в длину), Кристина Гришутина (прыжки в длину), Анна Гацко-Федусова (метание копья).

Мужчины: Сергей Смелик (100 м), Артем Шаматрин (110 м с барьерами), Богдан Черномаз (110 м с барьерами), Алексей Поздняков (смешанная эстафета 4×400 м), Даниил Даниленко (смешанная эстафета 4×400 м), Станислав Сеник (гонка преследования на 400 м), Евгений Гуцол (гонка преследования на 800 м), Олег Миронець (гонка преследования на 800 м), Андрей Проценко (прыжки в высоту), Дмитрий Демьянюк (прыжки в высоту).

Заметим, что на Европейских играх легкоатлеты разыграют 10 комплектов медалей, включая 3 комплекта в смешанном эстафетном беге.