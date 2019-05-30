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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 122239 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111443 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137649 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144615 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130124 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130194 просмотра

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Актуальное
Сборная Украины по легкой атлетике объявила состав на Европейские игры

Сборная Украины по легкой атлетике объявила состав на Европейские игры

Киев  •  УНН

 • 10015 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Исполнительный комитет ФЛАУ утвердил состав сборной Украины по легкой атлетике, которая 22-29 июня в Минске (Беларусь) примет участие в Европейских играх по программе "Динамическая легкая атлетика", сообщает УНН со ссылкой на сайт ФЛАУ.

К женскому состав вошли 11-ть спортсменок:

Кристина Стуй (100 м), Анна Плотицина (100 м с барьерами), Яна Качур (гонка преследования на 200 м), Татьяна Мельник (смешанная эстафета 4×400 м), Анна Рыжикова (смешанная эстафета 4×400 м), Алина Логвиненко (смешанная эстафета 4×400 м), Наталья Прищепа (гонка преследования на 600 м), Ольга Ляхова (гонка преследования на 600 м), Марина Бех-Романчук (прыжки в длину), Кристина Гришутина (прыжки в длину), Анна Гацко-Федусова (метание копья).

Мужчины: Сергей Смелик (100 м), Артем Шаматрин (110 м с барьерами), Богдан Черномаз (110 м с барьерами), Алексей Поздняков (смешанная эстафета 4×400 м), Даниил Даниленко (смешанная эстафета 4×400 м), Станислав Сеник (гонка преследования на 400 м), Евгений Гуцол (гонка преследования на 800 м), Олег Миронець (гонка преследования на 800 м), Андрей Проценко (прыжки в высоту), Дмитрий Демьянюк (прыжки в высоту).

Заметим, что на Европейских играх легкоатлеты разыграют 10 комплектов медалей, включая 3 комплекта в смешанном эстафетном беге.

Украинские Национальные Новости

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