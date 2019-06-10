Найкращий результат сезону у світі: українська атлетка виграла змагання у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Стрибунка у висоту Ірина Геращенко, перемігши на змаганнях у Релінгені, очолила світовий топ-лист сезону зі стрибків у висоту, передає УНН з посиланням на ФЛАУ.
Геращенко з першої спроби подолала 1,99 метрів, тим самим поліпшивши особистий рекорд і виконавши олімпійський норматив у Токіо-2020. Після цього наша атлетка спробувала свої сили на висоті 2,01 м, проте поки що подолати і їх не вдалося.
У секторі для стрибків у висоту виступала також Юлія Чумаченко. З результатом 1,92 м вона стала третьою.
Стрибун у висоту Андрій Проценко подолав 2,18 м з третьої спроби і замкнув трійку призерів. Наш Дмитро Нікітін посів десяте місце (2,14 м).
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Також додамо, що на дистанції 400 метрів з бар’єрами змагалися дві українки, проте бігли вони у різних забігах. Олена Колесниченко стала третьою у фіналі А (57,22 с), а Марія Миколенко виграла фінал В з результатом 56,83 с.