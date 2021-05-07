Лучший бомбардир молодежного первенства Украины продлил контракт с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Форвард Владислав Ванат заключил новый долгосрочный контракт с киевским “Динамо”, информирует УНН со ссылкой на пресс служба “бело-синих”.
Детали
Молодой бомбардир отлично проявил себя в нынешнем сезоне, забив 25 голов за “Динамо” U21 и 8 — за “Динамо” U19.
Кроме того, Ванат дважды попадал в заявку первой команды в матчах чемпионата Украины.
Сказано, что руководство клуба, тренерский штаб возлагают большие надежды на 19-летнего нападающего и верит в его дальнейший прогресс.
Примечательно, что Ваната удалось побить рекорд бомбардирский рекорд Александра Алиева за молодежную команду “Динамо”. Алиев забил 21 гол в сезоне 2006-07 годов.
Стоит напомнить
“Динамо” в игре в меньшинстве потеряло очки против “Мариуполя”.