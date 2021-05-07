Найкращий бомбардир молодіжної першості України продовжив контракт із “Динамо”

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Форвард Владислав Ванат уклав новий довгостроковий контракт із київським “Динамо”, інформує УНН з посиланням на пресслужбу “біло-синіх”.

Деталі

Молодий бомбардир відмінно проявив себе в нинішньому сезоні, забивши 25 голів за “Динамо” U21 і 8 — за “Динамо” U19.

Крім того, Ванат двічі потрапляв до заявки першої команди в матчах чемпіонату України.

Сказано, що керівництво клубу, тренерський штаб покладають великі надії на 19-річного нападника та вірить у його подальший прогрес.

Примітно, що Ванату вдалося побити рекорд бомбардирський рекорд Олександра Алієва за молодіжну команду “Динамо”. Алієв забив 21 гол у сезоні 2006-07 років.

Варто нагадати

“Динамо” у грі в меншості втратило очки проти “Маріуполя”. 

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