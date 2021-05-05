"Динамо" у грі в меншості втратило очки проти "Маріуполя"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У рамках 25-го туру чемпіонату України київське "Динамо" вирушило до Маріуполя, де провело номінально домашній матч із приазовським клубом, повідомляє УНН з посиланням на пресцентр "біло-синіх".
Деталі
З 51 хвилини баталії столичний клуб виступав у меншості, адже Карлос Де Пена отримав другу жовту картку.
Проте "динамівці" у статусі чемпіона країни не пропустили гол, дозволивши супернику завдати лише одного удару по власним воротам – 0:0.
Цей поєдинок став особливим для півзахисника киян Дениса Гармаша. Він провів ювілейний, 300-й матч за "Динамо" у всіх турнірах.
Крім того, поєдинок проти "Маріуполя" став для польського легіонера київського "Динамо" Томаша Кендзьори ювілейним - 100-м в рамках українського чемпіонату.
Доповнення
"Динамо" набрало 62 бали в чемпіонаті, а "Маріуполь" з 23 йде тільки 11-м.