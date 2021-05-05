"Динамо" в игре в меньшинстве потеряло очки против "Мариуполя"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В рамках 25-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" отправилось в Мариуполь, где провело номинально домашний матч с приазовским клубом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр "бело-синих".
Детали
С 51 минуты баталии столичный клуб выступал в меньшинстве, ведь Карлос Де Пена получил вторую желтую карточку.
Однако "динамовцы" в статусе чемпиона страны не пропустили гол, позволив сопернику нанести лишь один удар по собственным воротам - 0:0.
Этот поединок стал особенным для полузащитника киевлян Дениса Гармаша. Он провел юбилейный, 300-й матч за "Динамо" во всех турнирах.
Кроме того, поединок против "Мариуполя" стал для польского легионера киевского "Динамо" Томаша Кендзеры юбилейным - 100-м в рамках украинского чемпионата.
Дополнение
"Динамо" набрало 62 балла в чемпионате, а "Мариуполь" с 23 идет только 11-м.