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Кратчайшая повестка дня в 9 созыве Рады: час вопросов к правительству и депутатские запросы

Кратчайшая повестка дня в 9 созыве Рады: час вопросов к правительству и депутатские запросы

Киев • УНН

 • 22101 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Повестка дня Верховной Рады 28 января состоит лишь из двух событий: часа вопросов к правительству и объявления депутатских запросов, передает УНН со ссылкой на ВР.

Так, завтра, 28 января народные депутаты заслушают министра обороны Украины Алексея Резникова относительно ситуации на украинско-российской границе. Также в ВР выступит министр здравоохранения Виктор Ляшко и премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

После этого по плану объявления депутатских запросов и в 12:30 нардепы планируют закрытие шестой сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва.

Народный депутат от СН Александр Качура в своем Telegram-канале отметил, что это кратчайшая повестка дня в 9 созыве ВР.

Не удержался от комментариев и нардеп от Голоса Ярослав Железняк, который назвал повестку дня "классной".

"Классная повестка на завтра) После 38 дней без заседания и перед неделей карантина:
- послушали Кабмин
- послушали запросы депутатов
- спели гимн и разошлись

Законопроектов ноль. Достойный ответ Парламента на вызовы страны", - написал нардеп в Telegram.

Дополнение

В Верховной Раде одобрено постановление о проведении следующей 7 сессии работы парламента текущего созыва.

Постановление меняет предварительные планы по которым 31 января должен был состояться согласительный совет, а с 1 по 4 февраля нардепы должны работать в формате пленарных заседаний.

Добавим

Вчера, 26 января, появилась информация о планах парламентариев уйти на карантин из-за стремительного роста количества больных коронавирусом нардепов.

Как сообщил народный депутат от ”Голоса" Ярослав Железняк, карантин может продлиться до 15 февраля.

В то же время бывший “слуга”, внефракционный нардеп Александр Дубинский связал желание объявить такие каникулы с нехваткой голосов для принятия нужных законопроектов.

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