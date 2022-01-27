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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Найкоротший порядок денний у 9 скликанні Ради: година запитань до уряду та депутатські запити

Найкоротший порядок денний у 9 скликанні Ради: година запитань до уряду та депутатські запити

Київ • УНН

 • 22103 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Порядок денний Верховної Ради 28 січня складається лише з двох подій: години запитань до уряду та оголошення депутатських запитів, передає УНН з посиланням на ВР.

Так, завтра, 28 січня народні депутати заслухають міністра оборони України Олексія Резнікова щодо ситуації на українсько-російському кордоні. Також у ВР виступить міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Після цього за планом оголошення депутатських запитів й о 12:30 нардепи планують закриття шостої сесії Верховної Ради України ІХ скликання.

Народний депутат від СН Олександр Качура у свому Telegram-каналі зазначив, що це найкоротший порядок денний у 9 скликанні ВР.

Не втримався від коментарів і нардеп від Голосу Ярослав Железняк, який назвав порядок денний "класним".

"Класна повістка на завтра) Після 38 днів без засідання та перед тижнем карантину:
- послухали кабмін
- послухали запити депутатів
- заспівали гімн і розійшлися

Законопроектів нуль. Гідна відповідь Парламенту на виклики країни", - написав нардеп у Telegram.

Доповнення

У Верховній Раді схвалено постанову про проведення наступної 7 сесії роботи парламенту поточного скликання.

Постанова змінює попередні плани за якими 31 січня мала відбутися Погоджувальна рада, а з 1 по 4 лютого нардепи мали б працювати у форматі пленарних засідань.

Додамо

Вчора, 26 січня, з’явилася інформація про плани парламентарів піти на карантин через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус нардепів.

Як повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк, карантин може тривати до 15 лютого.

Водночас колишній “слуга”, позафракційний нардеп Олександр Дубінський пов’язав бажання оголосити такі канікули з нестачею голосів для ухвалення потрібних законопроектів.

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