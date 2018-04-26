Наезд на толпу в Торонто: рассказали подробности о жертвах

Несколько жертв пока не идентифицированы. Сенека колледж сообщил, что среди жертв была их студентка, но называть ее имя не стали. Также погибли два южнокорейца, сообщает Yonhap, ссылаясь на чиновников в правительстве.

Среди идентифицированных были:



Анна Мария Д'Амико, 30 лет, сотрудница компании по управлению инвестициями Invesco;



Дороти Севелл, 80 лет, пожилая женщина, которая любила спорт;



Ренука Амарасингхе, 45 лет, выходец из Шри-Ланки, жила в арендованном доме с семилетним сыном;



Мунир Наджар, около 70, гражданин Иордании, посещал семью в Торонто.



Напомним, 23 апреля в Торонто фургон наехал на пешеходов. Погибли 10 человек.

Полиция заявила, что рассматривает все версии инцидента.