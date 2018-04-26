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Наезд на толпу в Торонто: рассказали подробности о жертвах

Киев • УНН

 • 10293 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Среди погибших в результате наезда фургона на толпу в канадском городе Торонто были граждане нескольких стран. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.

Наезд на толпу в Торонто: рассказали подробности о жертвах

Несколько жертв пока не идентифицированы. Сенека колледж сообщил, что среди жертв была их студентка, но называть ее имя не стали. Также погибли два южнокорейца, сообщает Yonhap, ссылаясь на чиновников в правительстве.

Среди идентифицированных были:

  • Анна Мария Д'Амико, 30 лет, сотрудница компании по управлению инвестициями Invesco;
  • Дороти Севелл, 80 лет, пожилая женщина, которая любила спорт;
  • Ренука Амарасингхе, 45 лет, выходец из Шри-Ланки, жила в арендованном доме с семилетним сыном;
  • Мунир Наджар, около 70, гражданин Иордании, посещал семью в Торонто.

Напомним, 23 апреля в Торонто фургон наехал на пешеходов. Погибли 10 человек.

Полиция заявила, что рассматривает все версии инцидента.

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