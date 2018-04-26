Наезд на толпу в Торонто: рассказали подробности о жертвах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Среди погибших в результате наезда фургона на толпу в канадском городе Торонто были граждане нескольких стран. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.
Несколько жертв пока не идентифицированы. Сенека колледж сообщил, что среди жертв была их студентка, но называть ее имя не стали. Также погибли два южнокорейца, сообщает Yonhap, ссылаясь на чиновников в правительстве.
Среди идентифицированных были:
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- Анна Мария Д'Амико, 30 лет, сотрудница компании по управлению инвестициями Invesco;
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- Дороти Севелл, 80 лет, пожилая женщина, которая любила спорт;
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- Ренука Амарасингхе, 45 лет, выходец из Шри-Ланки, жила в арендованном доме с семилетним сыном;
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- Мунир Наджар, около 70, гражданин Иордании, посещал семью в Торонто.
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Напомним, 23 апреля в Торонто фургон наехал на пешеходов. Погибли 10 человек.
Полиция заявила, что рассматривает все версии инцидента.