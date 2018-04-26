Наїзд на натовп у Торонто: розповіли подробиці про жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Серед загиблих у результаті наїзду фургона на натовп в канадському місті Торонто були громадяни кількох країн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
Кілька жертв поки не ідентифіковані. У Сенека коледж повідомили, що серед жертв була їх студентка, але не стали називати її ім'я. Також загинули два південнокорейці, повідомляє Yonhap, посилаючись на чиновників в уряді.
Серед ідентифікованих були:
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- Анна Марія Д'Аміко, 30 років, співробітниця компанії з управління інвестиціями Invesco;
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- Дороті Севелл, 80 років, жінка похилого віку, яка любила спорт;
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- Ренука Амарасінгхе, 45 років, виходець зі Шрі-Ланки, жила в орендованому будинку з семирічним сином;
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- Мунір Наджар, близько 70 років, громадянин Йорданії, відвідував сім'ю в Торонто.
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Нагадаємо, 23 квітня в Торонто фургон наїхав на пішоходів. Загинули 10 осіб.
Поліція заявила, що розглядає всі версії інциденту.