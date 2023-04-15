Худший сценарий: СМИ об обострении конфликта в Судане
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. После 12 часов борьбы в Судане - до сих пор ничего не ясно. Как отмечает ВВС, это был худший сценарий, которого многие боялись. Борьба за власть между двумя самыми влиятельными генералами Судана, передает УНН.
Детали
Поскольку бои продолжаются 12 часов, неясно, кто имеет преимущество, а ситуация за Хартумом остается туманной и запутанной. В течение дня заявления из обоих лагерей свидетельствовали о том, что их войска контролируют ситуацию, но последние отчеты свидетельствуют о том, что ситуация очень нестабильна, отмечает издание.
Двух генералов связывает длительное рабочее партнерство, которое восходит к началу 2000-х годов во время кровавого геноцидного конфликта в Дарфуре. С 2019 года RSF думал представить себя как законную национальную силу вместо племенного и этнического ополчения, которое используется для борьбы с повстанцами. Группировка проводит одну из крупнейших операций наемников в мире и участвует в Йемене и Ливии. Они имеют хорошие рабочие связи с российской группировкой наемников вагнера и, как сообщается, имеют огромные деловые и горнодобывающие интересы в Судане.
Их противник, суданская армия, десятилетиями была доминирующей политической силой в Судане. В последнее время связи с RSF ухудшились из-за реформы сектора безопасности и времени, которое требуется RSF для слияния с армией.
Добавим
По данным ВВС, в Хартуме все еще слышны звуки боя.
Один репортер в Омдурмане, на другом берегу Нила до Хартума, сообщил BBC, что была стрельба, но военные самолеты перестали летать над головой.
Журналист Исмаил Кушкуш, который регулярно публикует новости из столицы Судана, сообщил, что тяжелый артиллерийский огонь возобновился в центре Хартума.
Есть ощущение беспокойства по поводу того, что может произойти за одну ночь.
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