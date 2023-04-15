Найгірший сценарій: ЗМІ про загострення конфлікту в Судані

ukru
Ексклюзив
15:02 • 39268 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 67100 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 100253 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 229851 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 169551 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 166582 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 258151 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454399 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345707 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357215 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 195396 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 167956 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 138143 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 129481 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 92349 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 229904 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 258188 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 496555 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 631791 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 656696 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 40898 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 48949 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 129481 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 167956 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 195396 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Найгірший сценарій: ЗМІ про загострення конфлікту в Судані

Найгірший сценарій: ЗМІ про загострення конфлікту в Судані

Київ • УНН

 • 1014401 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Після 12 годин боротьби у Судані - досі нічого не ясно. Як відзначає ВВС, це був найгірший сценарій, якого багато хто боявся. Боротьба за владу між двома найвпливовішими генералами Судану, передає УНН.

Деталі

Оскільки бої тривають 12 годин, неясно, хто має перевагу, а ситуація за Хартумом залишається туманною та заплутаною. Упродовж дня заяви з обох таборів свідчили про те, що їхні війська контролюють ситуацію, але останні звіти свідчать про те, що ситуація дуже нестабільна, зазначає видання.

Двох генералів пов’язує тривале робоче партнерство, яке сягає початку 2000-х років під час кривавого геноцидного конфлікту в Дарфурі. З 2019 року RSF думав представити себе як законну національну силу замість племінного та етнічного ополчення, яке використовується для боротьби з повстанцями. Угруповання проводить одну з найбільших операцій найманців у світі та бере участь у Ємені та Лівії. Вони мають добрі робочі зв’язки з російським угрупуванням найманців вагнера і, як повідомляється, мають величезні бізнесові та гірничодобувні інтереси в Судані.

Їхній супротивник, суданська армія, десятиліттями була домінуючою політичною силою в Судані. Останнім часом зв’язки з RSF погіршилися через реформу сектору безпеки та час, який потрібно RSF для злиття з армією.

Додамо

За даними ВВС, у Хартумі все ще чути звуки бою.

Один репортер в Омдурмані, на іншому березі Нілу до Хартума, повідомив BBC, що була стрілянина, але військові літаки перестали літати над головою.

Журналіст Ісмаїл Кушкуш, який регулярно публікує новини зі столиці Судану, повідомив, що важкий артилерійський вогонь відновився в центрі Хартума.

Є відчуття занепокоєння щодо того, що може статися за одну ніч.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Членів авіаекіпажу вдалось вивезти: у МЗС кажуть, що українців у Судані не захоплювали у заручники

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52