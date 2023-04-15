Найгірший сценарій: ЗМІ про загострення конфлікту в Судані
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Після 12 годин боротьби у Судані - досі нічого не ясно. Як відзначає ВВС, це був найгірший сценарій, якого багато хто боявся. Боротьба за владу між двома найвпливовішими генералами Судану, передає УНН.
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Оскільки бої тривають 12 годин, неясно, хто має перевагу, а ситуація за Хартумом залишається туманною та заплутаною. Упродовж дня заяви з обох таборів свідчили про те, що їхні війська контролюють ситуацію, але останні звіти свідчать про те, що ситуація дуже нестабільна, зазначає видання.
Двох генералів пов’язує тривале робоче партнерство, яке сягає початку 2000-х років під час кривавого геноцидного конфлікту в Дарфурі. З 2019 року RSF думав представити себе як законну національну силу замість племінного та етнічного ополчення, яке використовується для боротьби з повстанцями. Угруповання проводить одну з найбільших операцій найманців у світі та бере участь у Ємені та Лівії. Вони мають добрі робочі зв’язки з російським угрупуванням найманців вагнера і, як повідомляється, мають величезні бізнесові та гірничодобувні інтереси в Судані.
Їхній супротивник, суданська армія, десятиліттями була домінуючою політичною силою в Судані. Останнім часом зв’язки з RSF погіршилися через реформу сектору безпеки та час, який потрібно RSF для злиття з армією.
Додамо
За даними ВВС, у Хартумі все ще чути звуки бою.
Один репортер в Омдурмані, на іншому березі Нілу до Хартума, повідомив BBC, що була стрілянина, але військові літаки перестали літати над головою.
Журналіст Ісмаїл Кушкуш, який регулярно публікує новини зі столиці Судану, повідомив, що важкий артилерійський вогонь відновився в центрі Хартума.
Є відчуття занепокоєння щодо того, що може статися за одну ніч.
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