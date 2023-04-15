Членів авіаекіпажу вдалось вивезти: у МЗС кажуть, що українців у Судані не захоплювали у заручники
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Мережею та ЗМІ шириться допис стюардеси українських авіаліній SkyUp про нібито захоплення українських заручників в міжнародному аеропорту столиці Судану міста Хартум. У коментарі УНН речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко спростував інформацію.
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“Інформація про захоплення українських заручників не підтверджується. Під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу. Цю групу людей вдалося вивезти. Зараз вони перебувають у безпечному місці. Ними опікується український почесний консул в Судані. МЗС та посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян в Судані на особливому контролі”, – зазначив Ніколенко.
Доповнення
Українські авіалінії SkyUp повідомили, що у Судані знаходяться два літаки компанії, на одному з яких спрацював аварійний сигнал.
Компанія-перевізник офіційно повідомила, що зв’язок із 36 членами екіпажу є, проте стан літака встановити неможливо.
За останніми оновленнями, щонайменше троє людей загинули внаслідок загострення боїв між основною армією та Силами швидкого реагування (SRF) у Судані. Як повідомляють кореспонденти ВВС, у районі міжнародного аеропорту Хартум чути вибухи та постріли, крім того, очевидці повідомляють про військові літаки, що літають у районі аеропорту.