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Членов авиаэкипажа удалось вывезти: в МИД говорят, что украинцев в Судане не захватывали в заложники

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Сетью и СМИ распространяется сообщение стюардессы украинских авиалиний SkyUp о якобы захвате украинских заложников в международном аэропорту столицы Судана города Хартум. В комментарии УНН спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко опроверг информацию.

Цитата

“Информация о захвате украинских заложников не подтверждается. Во время обострения ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа. Эту группу людей удалось вывезти. Сейчас они находятся в безопасном месте. Ими занимается украинский почетный консул в Судане. МИД и посольство Украины в Египте держат вопрос безопасности украинских граждан в Судане на особом контроле”, – отметил Николенко.

Дополнение

Украинские авиалинии SkyUp сообщили, что в Судане находятся два самолета компании, на одном из которых сработал аварийный сигнал.

Компания-перевозчик официально сообщила, что связь с 36 членами экипажа есть, однако состояние самолета установить невозможно.

По последним обновлениям, по меньшей мере три человека погибли в результате обострения боев между основной армией и Силами быстрого реагирования (SRF) в Судане. Как сообщают корреспонденты ВВС, в районе международного аэропорта Хартум слышны взрывы и выстрелы, кроме того, очевидцы сообщают о военных самолетах, летающих в районе аэропорта.

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