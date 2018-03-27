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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 23781 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 54593 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106444 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115001 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120909 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132216 просмотра

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Наев: сроки для подготовки операции Объединенных сил не будут длительными

Наев: сроки для подготовки операции Объединенных сил не будут длительными

Киев  •  УНН

 • 16491 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Уже есть определенные временные показатели, к которым необходимо подготовить операцию Объединенных сил. Эти сроки не будут длительными. Об этом в интервью "5 каналу" рассказал новоназначенный командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает УНН.

"У меня уже есть определенные временные показатели, к которым я должен завершить подготовку к этой операции, сделать доклад начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины и в дальнейшем - Президенту Украины. А после утверждения этих действий и планировочных документов состоится мероприятие с начала операции", - сказал он.

Наев добавил: "Эти сроки я не хотел бы озвучивать широкой общественности, но они не будут продолжительными".

Как сообщал УНН, антитеррористическую операцию на Донбассе сменят на операцию Объединенных сил.

Напомним, Президент назначил командующим Объединенных сил Сергея Наева.

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