Наев: сроки для подготовки операции Объединенных сил не будут длительными
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Уже есть определенные временные показатели, к которым необходимо подготовить операцию Объединенных сил. Эти сроки не будут длительными. Об этом в интервью "5 каналу" рассказал новоназначенный командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает УНН.
"У меня уже есть определенные временные показатели, к которым я должен завершить подготовку к этой операции, сделать доклад начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины и в дальнейшем - Президенту Украины. А после утверждения этих действий и планировочных документов состоится мероприятие с начала операции", - сказал он.
Наев добавил: "Эти сроки я не хотел бы озвучивать широкой общественности, но они не будут продолжительными".
Как сообщал УНН, антитеррористическую операцию на Донбассе сменят на операцию Объединенных сил.
Напомним, Президент назначил командующим Объединенных сил Сергея Наева.