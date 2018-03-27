Наєв: терміни для підготовки операції Об'єднаних сил не будуть тривалими
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Уже є визначені часові показники, до яких необхідно підготувати операцію Об'єднаних сил. Ці терміни не будуть тривалими. Про це в інтерв'ю "5 каналу" розповів новопризначений командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, передає УНН.
"У мене вже є визначені часові показники, до яких я повинен завершити підготовку до цієї операції, зробити доповідь начальнику Генерального штабу – головнокомандувачу Збройних сил України і в подальшому – Президентові України. А після затвердження цих дій і планувальних документів відбудеться захід з початку операції", – сказав він.
Наєв додав: "Ці терміни я не хотів би озвучувати на широкий загал, але вони не будуть тривалими".
Як повідомляв УНН, антитерористичну операцію на Донбасі змінять на операцію Об'єднаних сил.
Нагадаємо, Президент призначив командувачем Об'єднаних сил Сергія Наєва.