Самый длинный одиночный космический полет женщины: астронавт NASA побила рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Астронавт NASA Кристина Кох побила рекорд бывшего астронавта NASA Пегги Уитсон за самый длинный одиночный космический полет женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на International Space Station.
"Приветственное послание Кристины Кох - Пегги Уитсон. Астронавт NASA Кристина Кох теперь имеет место в книге рекордов за самый длинный одиночный космический полет женщины, превосходящий рекорд бывшего астронавта NASA Пегги Уитсон в 288 дней", - сказано в сообщении.
Напомним, в начале декабря американский грузовой корабль Dragon пристыковался к Международной космической станции (МКС).