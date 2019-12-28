Найдовший одиночний космічний політ жінки: астронавт NASA побила рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Астронавт NASA Христина Кох побила рекорд колишнього астронавта NASA Пеггі Уїтсон за найдовший одиночний космічний політ жінки. Про це повідомляє УНН із посиланням на International Space Station.
"Вітальне послання Христини Кох - Пеггі Уїтсон. Астронавт NASA Христина Кох тепер має місце в книзі рекордів за найдовший одиночний космічний політ жінки, яка перевершує рекорд колишнього астронавта NASA Пеггі Уїтсон в 288 днів", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, на початку грудня американський вантажний корабель Dragon зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС).