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Вантажний корабель Dragon пристикувався до МКС

Вантажний корабель Dragon пристикувався до МКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Американський вантажний корабель Dragon в неділю зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС). Трансляція операції велась на сайті NASA, передає УНН.

За допомогою дистанційного маніпулятора корабель був підведений до шлюзу на модулі Harmony і зістикований з ним. Захоплення корабля з допомогою дистанційного маніпулятора здійснив астронавт Європейського космічного агентства (ЄКА) Лука Пармітано, йому допомагав астронавт NASA Ендрю Морган, а астронавт NASA Джессіка Меїр вела контроль за телеметричної інформацією.

Запуск корабля ракетою-носієм Falcon 9 був здійснений в минулий четвер з космодрому на мисі Канаверал. Він доставив на МКС 2,5 тонни вантажів, в тому числі 998 кг вантажів для серії з 38 наукових експериментів — багатоканальний спектрометр, прилад для вивчення процесу горіння в умовах мікрогравітації, медичну апаратура для оцінки стану м’язів астронавтів в умовах орбітального польоту, обладнання для експерименту з пивоваріння, а також “готель для роботів” — платформу RiTS (Robot Tool Stowage) для встановлення на зовнішній поверхні МКС, де будуть зберігатися роботизовані системи в період, коли вони не використовуються астронавтами. Корабель буде пристикований до МКС до перших чисел січня, а потім повернеться на Землю.

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Нинішній політ корабля Dragon до МКС — вже 19-й в рамках здійснюваної NASA програми комерційної доставки вантажів на МКС. Для польоту використана капсула, вже двічі — в 2014 та 2017 років році — літала до МКС.

Як повідомлялося раніше, SpaceX провела наземні випробування пасажирського корабля Crew Dragon.

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