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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 2284 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103298 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 74571 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103351 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116088 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146457 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147328 просмотра

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Актуальное
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Киев  •  УНН

 • 21255 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС). Трансляция операции велась на сайте NASA, передает УНН.

С помощью дистанционного манипулятора корабль был подведен к шлюзу на модуле Harmony и состыкован с ним. Захват корабля с помощью дистанционного манипулятора совершил астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано, ему помогал астронавт NASA Эндрю Морган, а астронавт NASA Джессика Меир вела контроль за телеметрической информацией.

Запуск корабля ракетой-носителем Falcon 9 был осуществлен в минувший четверг с космодрома на мысе Канаверал. Он доставил на МКС 2,5 тонны грузов, в том числе 998 кг грузов для серии из 38 научных экспериментов — многоканальный спектрометр, прибор для изучения процесса горения в условиях микрогравитации, медицинскую аппаратуру для оценки состояния мышц астронавтов в условиях орбитального полета, оборудование для эксперимента по пивоварению, а также “отель для роботов” — платформу RiTS (Robot Tool Stowage) для установки на внешней поверхности МКС, где будут храниться роботизированные системы в период, когда они не используются астронавтами. Корабль будет пристыкован к МКС до первых чисел января, а затем вернется на Землю.

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Нынешний полет корабля Dragon к МКС — уже 19-й в рамках осуществляемой NASA программы коммерческой доставки грузов на МКС. Для полета использована капсула, уже дважды — в 2014 и 2017 году — летала к МКС.

Как сообщалось ранее, SpaceX провела наземные испытания пассажирского корабля Crew Dragon.

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