Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

С помощью дистанционного манипулятора корабль был подведен к шлюзу на модуле Harmony и состыкован с ним. Захват корабля с помощью дистанционного манипулятора совершил астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано, ему помогал астронавт NASA Эндрю Морган, а астронавт NASA Джессика Меир вела контроль за телеметрической информацией.

Запуск корабля ракетой-носителем Falcon 9 был осуществлен в минувший четверг с космодрома на мысе Канаверал. Он доставил на МКС 2,5 тонны грузов, в том числе 998 кг грузов для серии из 38 научных экспериментов — многоканальный спектрометр, прибор для изучения процесса горения в условиях микрогравитации, медицинскую аппаратуру для оценки состояния мышц астронавтов в условиях орбитального полета, оборудование для эксперимента по пивоварению, а также “отель для роботов” — платформу RiTS (Robot Tool Stowage) для установки на внешней поверхности МКС, где будут храниться роботизированные системы в период, когда они не используются астронавтами. Корабль будет пристыкован к МКС до первых чисел января, а затем вернется на Землю.

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Нынешний полет корабля Dragon к МКС — уже 19-й в рамках осуществляемой NASA программы коммерческой доставки грузов на МКС. Для полета использована капсула, уже дважды — в 2014 и 2017 году — летала к МКС.

Как сообщалось ранее, SpaceX провела наземные испытания пассажирского корабля Crew Dragon.