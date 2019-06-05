Самый дорогой футболист сборной Сербии пропустит игру с Украиной

По словам главного наставника коллектива Младен Крстаич полузащитник не восстановился от повреждения.

“Мы не сможем рассчитывать на Сергея Милинковича-Савича в поединке с Украиной, потому что у него травма. Все остальные 25 футболистов продолжают подготовку и смогут принять участие во встрече”, — отметил коуч.

Примечательно на счету игрока “Лацио” 12 игр в футболке национальной сборной. Кроме того, футболист с римским клубом выиграл Кубок Италии в этом сезоне, и в целом провел 41 матч при 7 голах и 3 ассистах.

Добавим, трансферная стоимость игрока является самой дорогой в сборной Сербии — 75 млн. евро.