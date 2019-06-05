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Самый дорогой футболист сборной Сербии пропустит игру с Украиной

Самый дорогой футболист сборной Сербии пропустит игру с Украиной

Киев  •  УНН

 • 10510 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Один из лидеров сборной Сербии по футболу Сергей Милинкович-Савич пропустит игру отборочного цикла Евро-2020 против Украины, передает УНН со ссылкой на сайт Сербского футбольного союза.

По словам главного наставника коллектива Младен Крстаич полузащитник не восстановился от повреждения.

“Мы не сможем рассчитывать на Сергея Милинковича-Савича в поединке с Украиной, потому что у него травма. Все остальные 25 футболистов продолжают подготовку и смогут принять участие во встрече”, — отметил коуч.

Примечательно на счету игрока “Лацио” 12 игр в футболке национальной сборной. Кроме того, футболист с римским клубом выиграл Кубок Италии в этом сезоне, и в целом провел 41 матч при 7 голах и 3 ассистах.

Добавим, трансферная стоимость игрока является самой дорогой в сборной Сербии — 75 млн. евро.

Украинские Национальные Новости

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