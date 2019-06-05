Найдорожчий футболіст збірної Сербії пропустить гру з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Один із лідерів збірної Сербії з футболу Сергій Мілінкович-Савіч пропустить гру відбіркового циклу на Євро-2020 проти України, передає УНН з посиланням на сайт Сербського футбольного союзу.
За словами головного наставника колективу Младена Крстаіча півзахисник не відновився від пошкодження.
“Ми не зможемо розраховувати на Сергія Мілінкович-Савіча в поєдинку з Україною, тому що у нього травма. Всі інші 25 футболістів продовжують підготовку та зможуть взяти участь у зустрічі”, — відзначив коуч.
Примітно на рахунку гравця “Лаціо” 12 ігор в футболці національної збірної. Крім того, футболіст з римським клубом виграв Кубок Італії в цьому сезоні, і загалом провів 41 матч при 7 голах і 3 асистах.
Додамо, трансферна вартість гравця є найдорожчою в збірній Сербії — 75 млн. євро.