Самая дорогая растаможенная в льготный период "евробляха" стоила 171,2 тыс. долларов

Так, первую позицию в пятерке самых дорогих "евроблях", растаможенных в льготный период занял легковой автомобиль Mercedes-Benz, модель AMG G 63 2018 года выпуска. Таможенная стоимость его составила 171,2 тыс. долларов, а сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей - более 1,5 млн грн.

Далее - легковой автомобиль Porsche, модель 971 2017 года выпуска. Таможенная стоимость его составила 148,5 тыс. долларов. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей - почти 1,3 млн грн.

Третью позицию занял легковой автомобиль Audi, модель R8 2017 выпуска. Таможенная стоимость - 137,7 тыс. долларов. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей - почти 1,2 млн грн.

За ним - легковой автомобиль Bentley, модель Mulsanne 2010 года выпуска. Таможенная стоимость составила 108 тыс. долларов. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей - более 1 млн грн.

Заключительным в топ-5 является легковой автомобиль марки Bentley, модель Flying Spur W12 2014 года выпуска. Таможенная стоимость его - 96,6 тыс. долларов. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей - более 879 тыс. грн.

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При этом, пятерку недорогих авто на еврономерах возглавил легковой автомобиль Audi, модель A4 1996 года выпуска. Таможенная стоимость - 6,5 тыс. грн. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей - 42,2 тыс. грн.

Вторую позицию заняла легковушка марки VW, модель Passat 1998 года выпуска. Таможенная стоимость - 7,4 тыс. грн. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей - 28 тыс. грн.

Тройку лидеров заключает легковушка BMW, модель 320D 1998 года выпуска. Таможенная стоимость этого авто составила 8,9 тыс. грн. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей - 43,9 тыс. грн.

За ним следует легковой автомобиль Opel, модель Vectra 2001 года выпуска. Его таможенная стоимость - 8,9 тыс. грн. А сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей - 22,3 тыс. грн.

Последний в пятерке лидеров - легковой автомобиль марки Daewoo, модель Lanos 2000 года выпуска. Таможенная стоимость - 9,2 тыс. грн. Сумма всех уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей - 49,4 тыс. грн.

Напомним, за время льготного периода растаможки автомобилей с иностранной регистрацией было оформлено более 218 тысяч таких транспортных средств. При этом, Украина заработала около 13,6 млрд грн от льготного растаможивания "евроблях".

Льготный период растаможки автомобилей на еврономерах истек 22 февраля.