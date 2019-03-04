Найдорожча розмитнена у пільговий період "євробляха" коштувала 171,2 тис. доларів

Так, першу позицію у п'ятірці найдорожчих "євроблях", розмитнених у пільговий період посів легковий автомобіль Mercedes-Benz, модель AMG G 63 2018 року випуску. Митна вартість його склала 171,2 тис. доларів, а сума всіх сплачених при митному оформленні податків та платежів – понад 1,5 млн грн.

Далі - легковий автомобіль Porsche, модель 971 2017 року випуску. Митна вартість його склала 148,5 тис. доларів. Сума всіх сплачених при митному оформленні податків та платежів – майже 1,3 млн грн.

Третю позицію посів легковий автомобіль Audi, модель R8 2017 року випуску. Митна вартість – 137,7 тис. доларів. Сума всіх сплачених при митному оформленні податків та платежів – майже 1,2 млн грн.

За ним - легковий автомобіль Bentley, модель Mulsanne 2010 року випуску. Митна вартість склала 108 тис. доларів. Сума всіх сплачених при митному оформленні податків та платежів – понад 1 млн грн.

Заключним у топ-5 є легковий автомобіль марки Bentley, модель Flying Spur W12 2014 року випуску. Митна вартість його - 96,6 тис. доларів. Сума всіх сплачених при митному оформленні податків та платежів – понад 879 тис. грн.

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При цьому, п'ятірку недорогих авто на єврономерах очолив легковий автомобіль Audi, модель A4 1996 року випуску. Митна вартість – 6,5 тис. грн. Сума всіх сплачених при митному оформленні податків та платежів – 42,2 тис. грн.

Другу позицію посів легковик марки VW, модель Passat 1998 року випуску. Митна вартість – 7,4 тис. грн. Сума всіх сплачених при митному оформленні податків та платежів – 28 тис. грн.

Трійку лідерів заключає легковик BMW, модель 320D 1998 року випуску. Митна вартість цього авто склала 8,9 тис. грн. Сума всіх сплачених при митному оформленні податків та платежів – 43,9 тис. грн.

За ним йде легковий автомобіль Opel, модель Vectra 2001 року випуску. Його митна вартість – 8,9 тис. грн. А сума всіх сплачених при митному оформленні податків та платежів – 22,3 тис. грн.

Останній у п'ятірці лідерів - легковий автомобіль марки Daewoo, модель Lanos 2000 року випуску. Митна вартість – 9,2 тис. грн. Сума всіх сплачених при митному оформленні податків та платежів – 49,4 тис. грн.

Нагадаємо, за час пільгового періоду розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією було оформлено понад 218 тисяч таких транспортних засобів. При цьому, Україна заробила близько 13,6 млрд грн від пільгового розмитнення "євроблях".

Пільговий період розмитнення автомобілів на єврономерах сплив 22 лютого.