В ближайшее время правительство рассмотрит Концепции развития газодобывающей отрасли - В.Кистион
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. За все последние годы независимости нашего государства у нас даже не было стратегического видения развития газодобывающей отрасли. Сегодня правительством в этом направлении сделан первый шаг, а собственно, подготовлена концепция развития газодобывающей отрасли. Об этом во время слушаний в комитете "20 млрд куб. М природного газа собственной добычи в 2020 году - как это сделать ПАО Укргаздобычи?", Сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, передает УНН.
"Мы сделали первый шаг - вместе с народными депутатами, с экспертами, подготовили проект Концепции развития газодобывающей отрасли. Сейчас данный документ находится на финише согласования среди центральных органов исполнительной власти и заинтересованных сторон. Я думаю, что в ближайшее время данный документ будет включен в повестку дня заседания Кабмина ", - сказал он.
Напомним, как сообщал УНН, в CSIS ранее акцентировали внимание украинской власти на необходимости подготовки согласованного плана реформирования газового рынка и энергетической отрасли в целом .
Также, старший научный сотрудник программы по энергетике и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Эдвард Чоу отметил, что Украина имеет "ограниченное окно возможностей" чтобы все же выполнить обещанные трансформации и построить конкурентный энергетический рынок.