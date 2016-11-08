В ближайшее время правительство рассмотрит Концепции развития газодобывающей отрасли - В.Кистион

"Мы сделали первый шаг - вместе с народными депутатами, с экспертами, подготовили проект Концепции развития газодобывающей отрасли. Сейчас данный документ находится на финише согласования среди центральных органов исполнительной власти и заинтересованных сторон. Я думаю, что в ближайшее время данный документ будет включен в повестку дня заседания Кабмина ", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, в CSIS ранее акцентировали внимание украинской власти на необходимости подготовки согласованного плана реформирования газового рынка и энергетической отрасли в целом .

Также, старший научный сотрудник программы по энергетике и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Эдвард Чоу отметил, что Украина имеет "ограниченное окно возможностей" чтобы все же выполнить обещанные трансформации и построить конкурентный энергетический рынок.