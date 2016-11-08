Найближчим часом уряд розгляне Концепції розвитку газовидобувної галузі - В.Кістіон
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. За всі останні роки незалежності нашої держави у нас, навіть, не було стратегічного бачення розвитку газовидобувної галузі. Сьогодні урядом у цьому напрямку зроблено перший крок, а власне, підготовлено концепцію розвитку газовидобувної галузі. Про це під час Комітетських слухань "20 млрд куб. м природного газу власного видобутку в 2020 році – як це зробити ПАТ Укргазвидобування?", повідомив віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, передає УНН.
“Ми зробили перший крок — разом із народними депутатами, з експертами, підготували проект Концепції розвитку газовидобувної галузі. Зараз даний документ знаходиться на фініші погодження серед центральних органів виконавчої влади і зацікавлених сторін. Я думаю, що в найближчий час даний документ буде включений до порядку денного засідання Кабмніу”, — сказав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у CSIS раніше акцентували увагу української влади н необхідності підготовки узгодженого плану реформування газового ринку та енергетичної галузі в цілому.
Також, старший науковий співробітник програми з енергетики та національної безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні Едвард Чоу зазначив, що Україна має “обмежене вікно можливостей” аби все ж виконати обіцяні трансформації та побудувати конкурентний енергетичний ринок.