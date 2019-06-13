В ближайшее время США планируют ввести безвизовый режим с Польшей - Трамп

На вопрос польского журналиста, будет ли о решении об отмене виз объявлено во время потенциального визита Дональда Трампа в Польшу в сентябре, глава США ответил следующее: “Я думаю, что это отличная идея, спасибо за это предложение. Мы двигаемся вперед, хотя это сложный процесс. Мы приглашаем присоединиться к этой программе небольшое количество стран, но Польша — одна из них. Думаю, что, вероятно, мы примем решение в ближайшие 90 дней”.

Польский президент рассчитывает на положительное решения данного вопроса: “Я с оптимизмом подхожу к этому вопросу, потому что, по моему мнению, это первая американская администрация, которая так серьезно и комплексно подошла к этой проблеме. Я глубоко убежден, что согласно американскому законодательству, выполняя все необходимые требования, в скором времени будет возможна отмена виз для поляков, но в любом случае перед окончанием первого срока правления президента Дональда Трампа”.

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что Дональд Трамп будет в Польше 1 сентябрь во время памятных торжеств, приуроченных к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Напоминаем, президенты США и Польши договорились о расширении военного сотрудничества.