Найближчим часом США планують ввести безвізовий режим з Польщею - Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про можливе скасування віз для поляків, ймовірно, буде прийнято протягом 90 днів. Американський лідер підкреслив, що Польща відповідає все більшій кількості критеріїв, необхідних для приєднання до програми безвізового режиму Visa Waiver, пише УНН з посиланням на “Радіо Польща” та брифінг глав США та Польщі, опублікований прес-службою Білого дому.
На запитання польського журналіста, чи буде рішення про скасування віз оголошено під час потенційного візиту Дональда Трампа в Польщу у вересні, глава США відповів наступне: “Я думаю, що це чудова ідея, спасибі за цю пропозицію. Ми рухаємося вперед, хоча це складний процес. Ми запрошуємо приєднатися до цієї програми невелику кількість країн, але Польща — одна з них. Думаю, що, ймовірно, ми приймемо рішення в найближчі 90 днів”.
Польський президент розраховує на позитивне вирішення цього питання: “Я з оптимізмом підходжу до цього питання, тому що, на мою думку, це перша американська адміністрація, яка так серйозно і комплексно підійшла до цієї проблеми. Я глибоко переконаний, що згідно з американським законодавством, виконуючи всі необхідні вимоги, незабаром буде можлива відміна віз для поляків, але в будь-якому випадку перед закінченням першого терміну правління президента Дональда Трампа”.
Президент Польщі Анджей Дуда висловив надію, що Дональд Трамп буде в Польщі 1 вересень під час пам’ятних урочистостей, приурочених до 80-ї річниці початку Другої світової війни.
Нагадуємо, президенти США і Польщі домовилися про розширення військового співробітництва.