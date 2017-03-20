В ближайшее время будет обнародован проект пенсионной реформы и меморандума с МВФ - И. Луценко

"Разговор в основном шел о налаживании диалога по крайней мере внутри парламента для того, чтобы показать обществу консолидированную позицию по тем моментам, которые не раскалывают страну, не раскалывают народ ... Говорилось о том, что надо искать точки соприкосновения как с правительством, так и с парламентом ", - рассказала нардеп.

По словам И. Луценко во время встречи договорились, что на четверг будет перенесено голосование по Счетной палаты.

"Шел широкий диалог относительно кандидатур на членов ЦИК, учитывая ситуацию с Охендовским", - уточнила она.

"Очень интересный диалог состоялся с В.Гройсманом. Ставились вопросы относительно пенсионной реформы. Решили, что в ближайшее время эта реформа будет напечатана для того, чтобы провести диалог с обществом и с парламентом ", - отметила нардеп.

Также, по ее словам, говорили о том, что меморандум с МВФ будет объявлен как только этот официальный документ будет подписан и согласован для того, чтобы общество и парламент смогли увидеть о чем договорилось правительство, или там нет антиукраинской, антинародной позиции.

Кроме того, отметила И. Луценко, проанализировали четко последствия блокады, проговорили ситуацию с металлургией.