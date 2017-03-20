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Найближчим часом буде оприлюднений проект пенсійної реформи і меморандуму з МВФ – І.Луценко

Найближчим часом буде оприлюднений проект пенсійної реформи і меморандуму з МВФ – І.Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Найближчим часом Кабінет міністрів України оприлюднить проект пенсійної реформи, а також меморандум з Міжнародним валютним фондом. Про це сказала народний депутат України від БПП Ірина Луценко за підсумками зустрічі голів фракцій з Президентом, передає кореспондент УНН.

“Розмова в основному йшла про налагодження діалогу принаймні всередині парламенту для того, щоб показати суспільству консолідовану позицію з тих моментів, які не розколюють країну, які не розколюють народ... Говорилося про те, що треба шукати точки дотику як з урядом, так і з парламентом”, — розповіла нардеп.

За словами І.Луценко під час зустрічі домовилися, що на четвер буде перенесено голосування стосовно Рахункової палати.

“Ішов широкий діалог стосовно кандидатур на членів ЦВК, враховуючи ситуацію з Охендовським”, — уточнила вона.

“Дуже цікавий діалог відбувся з В.Гройсманом. Ставилися питання стосовно пенсійної реформи. Вирішили, що найближчим часом ця реформа буде надрукована для того, щоб провести діалог з суспільством і з парламентом”, — зазначила нардеп.

Також, за її словами, говорили про те, що меморандум з МВФ буде оголошений як тільки цей офіційний документ буде підписаний і узгоджений для того, щоб суспільство і парламент змогли побачити про що домовився уряд, чи там немає антиукраїнської, антинародної позиції.

Крім того, як наголосила І.Луценко, проаналізували чітко наслідки блокади, проговорили ситуацію з металургією.

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