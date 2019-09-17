Наибольшее недоверие украинцы выражают к российским СМИ и украинским судам - соцопрос
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Наибольшее недоверие украинцы выражают к российским средствам массовой информации и украинской судебной системе в целом. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, передает УНН со ссылкой на Центр Разумкова.
Согласно социологическому исследованию, российским СМИ не доверяют 80% опрошенных, судебной системе в целом — 72%, местным судам — 66%, коммерческим банкам — 65%, политическим партиям — 63%, прокуратуре — 61%.
Еще 59% украинцев не доверяют Верховному Суду, Конституционному Суду Украины — 56%, государственному аппарату (чиновникам) — 55%, Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) — 54%, специализированной антикоррупционной прокуратуре — 53%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) — 52%, Национальному банку Украины — 51%, Антикоррупционному суду — 50%, профсоюзам — 49%.
Справка. Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, украинцы ожидают от Высшего антикоррупционного суда возвращение доверия к правосудию в стране. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга по случаю начала осуществления судопроизводства ВАКС в Киеве.