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Найбільшу недовіру українці висловлюють до російських ЗМІ і українських судів – соцопитування

Найбільшу недовіру українці висловлюють до російських ЗМІ і українських судів – соцопитування

Київ • УНН

 • 9319 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Найбільшу недовіру українці висловлюють до російських засобів масової інформації та української судової системи в цілому. Про це свідчать дані соцопитування, передає УНН з посиланням на Центр Разумкова.

Відповідно до соціологічного дослідження, російським ЗМІ не довіряють 80% опитаних, судовій системі загалом — 72%, місцевим судам — 66%, комерційним банкам — 65%, політичним партіям — 63%, прокуратурі — 61%.

Ще 59% українців не довіряють Верховному Суду, Конституційному Суду України — 56%, державному апарату (чиновникам) — 55%, Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) — 54%, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі — 53%, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) — 52%, Національному банку України — 51%, Антикорупційному суду — 50%, профспілкам — 49%.

Довідка. Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, українці очікують від Вищого антикорупційного суду повернення довіри до правосуддя в країні. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу з нагоди початку здійснення судочинства ВАКС у Києві.

Українські Національні Новини

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