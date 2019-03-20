Крупнейший производитель курятины в Украине представил финансовый отчет

В отчете указано, что в прошлом году МХП произвел 617,9 тыс. тонн курятины, что на 9% больше, чем в 2017 году.

В частности, в IV квартале прошлого года компания произвела 159,4 тыс. тонн курятины. Это - на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Помимо производства, агрохолдинг увеличил экспорт продукта. В 2018 году МХП поставил за границу 286,8 тыс. тонн курятины, что на 30% больше, чем в 2017 году. Если сравнивать показатели IV квартала 2018 и 2017 годов, за год экспорт мяса птицы вырос на 62%.

Число стран, в которые МХП экспортирует украинскую курятину, увеличилось с 60 до более 80.

В 2018 году МХП укрепила статус ведущего промышленного производителя курятины в Украине, комментирует показатели собственник МХП Юрий Косюк.

"В течении 2018 года мы пережили еще один год уверенного прогресса в плане наращивания мощностей и продаж, в то же время продолжая концентрироваться на создании основы для дальнейшего развития.

В частности было положено начало строительству 2-го этапа Винницкого птицеводческого комплекса с дополнительными объемами производства и экспорта; запущен наш второй биогазовый комплекс и создан новый Центр инноваций.

В соответствии с нашей стратегией дальнейшего расширения и роста за пределами Украины, мы завершили приобретение компании по переработке мяса птицы и мясопереработки со штаб-квартирой в Словении в начале 2019 года. Мы также успешно развиваем наши международные проекты в Словакии, Нидерландах и MENA", - заявил Косюк.

Также руководитель агрохолдинга отметил макроэкономические улучшения в Украине.

"В последние годы, геополитические и макроэкономические условия в Украине улучшаются. В частности, в Украине наблюдается ежегодный рост ВВП примерно на 3,0%, а также наблюдается относительная стабильность ее валюты и постоянное развитие инвестиций в ряде отраслей, особенно в сельское хозяйство", - подчеркнул Косюк.

Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на шестое место в мировом рейтинге поставщиков курятины, обойдя Россию и Канаду. В ЕС Украина стабильно занимает третье место среди экспортеров, уступая только Бразилии и Таиланду.

Также сообщалось, что Косюк спровоцировал Еврокомиссию на увеличение импортных квот для Украины. Квоты планируют поднять с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн.